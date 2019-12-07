تعليق الأمير خالد بن سلمان والأميرة ريما بنت بندر على حـادث إطلاق النار بفلوريدا

علّق نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان على حـادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا، مشدداً على وقوف المملكة إلى جانب الأصدقاء الأمريكيين خلال الأوقات العصيبة.
وقال الأمير خالد بن سلمان عبر عدة تغريدات نشرها في حسابه بـ”تويتر”: “أنا مثل العديد من الأفراد العسكريين السعوديين الآخرين تدربت في قاعدة عسكرية أمريكية واستخدمنا هذا التدريب القيم للقتال جنباً إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى”.
وأضاف: “قدم عدد كبير من الخريجين السعوديين في المحطة البحرية الجوية في بينساكولا للعمل مع نظرائهم الأمريكيين في جبهات القتال في جميع أنحاء العالم، ما ساعد على حماية الأمن الإقليمي والعالمي”.
وأكد نائب وزير الدفاع أن “حـدث اليوم مأساوي، وأدين بشدة من قِبل الجميع في المملكة العربية السعودية”.
من جهتها أكدت سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر “أن الشعب السعودي متحد في إدانته لهذه الجريمة”، مضيفة: “إننا نتضامن مع أصدقائنا الأمريكيين خلال هذه الأوقات الصعبة”.وفق “أخبار 24”.
وقالت في تغريدة: “بصفتي ابنة طيار عسكري تلقى تدريباته في الولايات المتحدة، فإن هذه المأساة مؤلمة بشكل خاص”، مقدمة تعازيها إلى الشعب الأمريكي وتعاطفها مع أسر الضحايا.