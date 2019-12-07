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أخبار محلية > بيان من وزارة الخارجية بشأن جريمة فلوريدا
07/12/2019   8:25 ص

بيان من وزارة الخارجية بشأن جريمة فلوريدا

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أصدرت وزارة الخارجية بياناً للتعليق على واقعة إطلاق أحد الطلبة السعوديین النار في ولاية فلوريدا الأمريكية، نتج عنه وفـاة وإصابة عدد من الأمريكیین، مؤكدةً أن مُرتكب هذه الجـريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي.

وأكدت الخارجية أن الأجهزة الأمنية في المملكة ستقدم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجـريمة؛ وذلك في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين.

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، معربة عن بالغ الأسى والحزن لما حدث، ومتمنيةً للمصابين الشفاء العاجل. وفق “أخبار 24”.

بيان من وزارة الخارجية بشأن جريمة فلوريدا

أخبار محلية
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