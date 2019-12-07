“الداخلية”: ترحيل أكثر من مليون مخالف من بين 4.3 مليون تم ضبطهم في أكثر من عامين

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت في شهر صفر من عام 1439هـ وحتى الخميس 8 / 4 / 1441هـ لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط أكثر من 4.2 مليون مخالف، تم ترحيل مليون و79 ألفاً منهم.
وأوضحت “الداخلية” أن إجمالي عدد المخالفين بلغ 4 ملايين و290 ألفاً، و776 مخالفاً، منهم 3 ملايين و354 ألفاً و980 مخالفاً لنظام الإقامة، و659 ألفاً تقريباً مخالفون لنظام العمل، والباقون مخالفون لنظام أمن الحدود.
وأضافت أن من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل لداخل المملكة 77 ألفاً، 43% منهم يمنيون، و54% إثيوبيون، والباقي جنسيات أخرى، في حين ضُبط 2961 شخصاً لمحاولتهم التسلل لخارج المملكة.
وأشارت إلى أن عدد المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين بلغ 1736 مواطناً، بينما بلغ عدد من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14.5 ألف، منهم 1768 امرأة. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن العقوبات الفورية أُوقعت على أكثر من 592 ألف مخالف، وأُحيل 542 ألفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و721 ألفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، بينما رُحل مليون و79 ألفاً و818 مخالفاً.
ضبط ” 4.290.776 ” مخالفاً في الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. #وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/zUmKRJBHot
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 6, 2019