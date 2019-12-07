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أخبار محلية > خادم الحرمين في اتصال مع ترامب: مرتكب جريمة فلوريدا الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي
07/12/2019   8:24 ص

خادم الحرمين في اتصال مع ترامب: مرتكب جريمة فلوريدا الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا نتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأمريكيين.

وقدم حفظه الله تعازيه وخالص مواساته للرئيس ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما أكد أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

كما أكد خلال الاتصال للرئيس الأمريكي على وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وصدور توجيهاته، للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين في اتصال مع ترامب: مرتكب جريمة فلوريدا الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي

أخبار محلية
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