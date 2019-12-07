هرب خوفاً من مواجهة والده بعد ممارسته “التفحيط”.. قصة مواطن فُقِد قبل 35 عاماً في نجران

لم تفقد أسرة مفقود في منطقة نجران الآمل في العثور على نجلهم رغم مضي 35 عاماً على فقدانه ومغادرته منطقة نجران، بسبب خوفه من مواجهة والده بعد ممارسته “التفحيط”.
قصة مثيرة يرويها أحمد آل تاليه شقيق المفقود ظافر آل تاليه المتغيب منذ عام 1407هـ، قال فيها إن شقيقه كان يعمل عسكرياً في شرطة نجران، وكان يهوى ممارسة التفحيط، وفي إحدى المرات اكتشف والده أنه يمارس التفحيط فهرب برفقه صديق له إلى خميس مشيط خوفاً من مواجهة والده.
وأضاف آل تاليه، أن شقيقه ظل فترة على تواصل مع والدته فقط، وكان لا يريد أن يتحدث مع أحد سوى والدته، وبعد مضي 7 شهور عاد صديقه الذي كان برفقته من خميس مشيط إلى نجران بدونه، وبسؤاله عن شقيقه قال إن ظافر سوف يذهب إلى الرياض. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنهم أبلغوا الجهات الأمنية وحققت مع صديقه لكن دون جدوى، مشيراً إلى أنهم بحثوا عنه في كل مكان داخل وخارج المملكة، إلا أنهم لم يعثروا عليه، لافتاً أن البعض يقول إنه في الرياض والمواصفات التي يذكرونها ترجح ذلك لكن لم يعثروا عليه حتى الآن.
وناشد آل تاليه الجهات المعنية والمواطنين المساعدة في البحث عن شقيقه والتواصل معه على الرقم (0565699942) في حال العثور عليه أو أي معلومات تقود للوصل له، مبيناً في الوقت ذاته أن عمره قارب على الـ 60 وصورته المنشورة وهو بعمر 21 عاماً عندما هرب.