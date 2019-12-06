المسحل: نشكر القطريين على حسن الضيافة.. وحسابات النهائي مختلفة

قدم ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم السعودي شكره إلى الاتحاد القطري والجماهير القطرية على حسن الضيافة والاستقبال، مشيراً إلى أن الروح الرياضية كانت هي السائدة في مواجهة الأخضر أمام شقيقه القطري.
وتغلب المنتخب السعودي على نظيره العنابي1-0 ،الخميس، في نصف نهائي خليجي 24 الذي تستضيفه قطر، وصعد إلى المباراة النهائية أمام المنتخب البحريني الأحد المقبل.
وقال ياسر المسحل في حديثه للقناة الرياضية السعودية: ” أشيد بالروح الرياضية العالية التي ظهرت من المنتخبين الشقيقين، أيضاً أشكر الجمهور القطري على حسن استقبالهم للمنتخب السعودي، كما أشكر رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة على حسن الاستقبال والتنظيم.
وبين المسحل أن الأخضر مازال أمامه خطوة مهمة وهي المباراة النهائية أمام المنتخب البحريني خصوصاً أن حسابات المباراة النهائية مختلفة عن دور المجموعات.
وعن إصابة الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري، أكد المسحل أن الأخضر يملك نجوم على مستوى عالي في التشكيلة الأساسية، وهدفهم في المقام الأول هو الحفاظ على سلامتهم وعدم المغامرة بهم والجهاز الطبي في المنتخب يتابع حالة الفرج والدوسري، وفي حال عدم جاهزيتهما لن يغامر بهما في المباراة النهائية. وفق “الرياضية”.
وأشاد المسحل بالمتابعة والاهتمام التي يحظى بها المنتخب السعودي من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة الذي يتابع بشكل يومي مستجدات الأخضر ويوفر كل ما يطلبه.
وفي ختام حديثه شدد المسحل على أنهم بصدد عرض استراتيجية في اتحاد القدم يطمحون من خلالها على أن تكون طويلة المدى ولا تتغير مع تغير أعضاء الاتحاد.