لوشيسكو للهلاليين: مستمر معكم حتى صيف 2021

أكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال على أنه مستمر مع أزرق العاصمة حتى نهاية عقده في صيف 2021.
وتحدث لوشيسكو في تصريحات لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: أنا مستمر مع الهلال حتى صيف 2021، والجميع كان يطالبنا منذ بداية الإعداد بالتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا وها نحن حققناها ويجب ألا نبالغ في الفرحة ونُركز في المباريات المقبلة.
وأضاف لوشيسكو: نستعد لخوض مباراة في كأس الملك ثم نخوض مباراة مهمة في كأس العالم للأندية ويجب أن نحقق النتائج الإيجابية لإرضاء جماهيرنا.
وتابع مدرب الهلال: أصعب منافس في دوري أبطال آسيا بالنسخة الماضية، كان نادي السد القطري خاصة نتيجة مباراة الإياب تُثبت مدى صعوبته. وفق “المواطن”.
وقال لوشيسكو: من الطبيعي ألا تلعب بنفس الأداء القوي طوال 20 مباراة في فترة قصيرة ولكن الأداء السلبي لم يؤثر على لاعبي الهلال لأنهم كانوا يعرفون ماذا يريدون أن يحققوا.
وسيخوض الهلال أول مباراة له في مونديال الأندية يوم 14 ديسمبر الجاري ضد نادي الترجي الرياضي التونسي بطل قارة إفريقيا.