اليوم تستكمل مواجهات الدور 32 لكأس الملك بـ5 مباريات

تستكمل اليوم الجمعة مواجهات الدور 32 لبطولة كأس خادم الحرمين بخمس مباريات، حيث يستضيف النصر في مهمة السهلة البكيرية بالرياض، ويحل الأهلي في مهمة سهلة أيضا ضيفاً على النجوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
وفي أولى المواجهات يلتقي التعاون مضيفه العين عند الساعة 3:35 عصراً، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، وفي المواجهة الثانية يستضيف الرائد فريق المجزل 3:15 عصراً، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
أما المواجهة الثالثة فتجمع بين الاتفاق وضيفه الطائي، عند الساعة 5:25 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وفي ذات التوقيت يحل الأهلي ضيفا على النجوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية. وفق “أخبار 24”.
وفي المواجهة الخامسة يستضيف فريق النصر على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض فريق البكيرية، وذلك عند الساعة 7:45 مساءً