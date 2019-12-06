أطلقت الجماهير العراقية “وسماً” على “تويتر” للتعبير عن دعمها للاعب المنتخب العراقي محمد قاسم الذي ذرف الدموع، حزنا على إضاعته ركلة ترجيحية تسببت في خروج منتخب بلاده من بطولة “خليجي 24”.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور لاعب المنتخب العراقي وفريق القوة الجوية محمد قاسم البالغ من العمر 23 عاما وهو يبكي بحرقة، بعد أن أضاع الركلة الرابعة من الركلات الترجيحية لمنتخب بلاده أمام البحرين، التي لجأ لها الحكم بعد أن انتهت المباراة في زمنها الرسمي بهدفين لكل فريق، ما أدى لخروج العراق من المنافسة ليتأهل منتخب البحرين.
كما أظهرت صور ومقاطع متداولة دعم لاعبي المنتخب العراقي ومدربه البرتغالي هيلو سوزا، حيث كان يتقدم المواسين للاعب، فيما اجتذبت لقطة بكاء اللاعب تعاطف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تم تداولها عبر وسم #فدوة_الك_محمد_قاسم.
يذكر أن محمد قاسم (23 عاما)، برز كأحد نجوم بطولة خليجي 24، بعد أن سجل هدفي الفوز بمرمى المنتخب القطري.
وفق “أخبار 24”.