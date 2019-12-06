إدراج أسهم “أرامكو” بالسوق الأربعاء المقبل.. وتمديد فترة مزاد الافتتاح لسهم الشركة 30 دقيقة

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” اعتباراً من يوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.
وأضافت تداول أنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لـ”أرامكو السعودية” لمدة 30 دقيقة إضافية.
وأوضحت أن فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 12/11/ 2019م تبدأ في تمام الـ9:30 صباحاً وتنتهي في الـ10:30 صباحاً. وتبدأ جلسة التداول المستمر في الـ10:30 صباحاً، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد في الـ3:00 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشارت أن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ستبقى كما هي دون أي تغيير من الـ9:30 صباحاً إلى الـ10:00 صباحاً. حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد في الـ10:00 صباحاً.