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أخبار محلية > “الأحوال المدنية” تُوضح غرامة تأخير الإبلاغ عن تسجيل المولود
06/12/2019   4:45 م

“الأحوال المدنية” تُوضح غرامة تأخير الإبلاغ عن تسجيل المولود

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كشفت وكالة الأحوال المدنية، عن المدة النظامية التي يُتاح خلالها التبليغ عن المولود دون أن يترتب على ذلك دفع غرامات بسبب التأخير.

وردت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”، على استفسار أحد الأشخاص، حول أقصى موعد للتبليغ عن المولود، مشيرة إلى أنه عند التأخر في التبليغ عن المولود يتم احتساب غرامة مالية بعد 30 يوماً من تاريخ الميلاد، فيما يتم احتساب غرامة 50 ريالا عن كل عام.

وكانت وكالة الأحوال المدنية قد أطلقت في يناير الماضي خدمة جديدة تسهل على الآباء عملية إضافة المواليد، حيث سيتم ذلك إلكترونيا، دون الحاجة إلى إلزام الأب بإحضار شهادة تبليغ الولادة الورقية. وفق “أخبار 24”.

“الأحوال المدنية” تُوضح غرامة تأخير الإبلاغ عن تسجيل المولود

أخبار محلية
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