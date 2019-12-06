“الجبير”: كل اليمنيين بما فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن.. وهناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن، وإن كل اليمنيين بما فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن.
وأضاف الجبير، أن الحل الوحيد في اليمن سياسي والحوثيون هم من بدأ الحرب وليس نحن، مبينا أن اليمن ذا أهمية خاصة بالنسبة للمملكة وتدخل إيران بشؤونه مدمر.
وأكد أن إيران تؤمن بتصدير ثورتها ولا تحترم سيادة الدول، ولا بد من القضاء على أدواتها التي تهدد بها المنطقة والعالم، و أن نكون صارمين معها. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن المملكة ستعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني، كما كافحنا معًا ضد الإرهاب، وأكد أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة قوية وراسخة أيًّا كان الحزب الحاكم.