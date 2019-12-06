استعرض تقرير مصور تاريخ ونشأة عدد من الأسواق التجارية الكبيرة في المملكة، ومن ضمنها أسواق “يورومارشيه” التي تم مؤخراً البدء في إخلاء مجمعها الواقع عند تقاطع طريقي التخصصي والعروبة بالرياض تمهيداً لهدمه لإعادة تطويره.
وقال الباحث في التاريخ الاجتماعي منصور العساف في الفيديو الذي نشره الإعلامي محمد الهمزاني، إن نشاط أسواق “اليورومارشيه” بدأ في عام 1981 وتوسعت أكثر واشتهرت في حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
وأوضح أنه سبقت “اليومرومارشيه” أسواق بندة، والسدحان، وأسواق حسام، مضيفاً أن من أسباب شهرة “اليورومارشيه” وقوعها على شارع التخصصي بالرياض والذي كان يعد الشارع الشبابي الأشهر بالرياض في ذلك الوقت.
وأبان أن من أبرز أسباب انحسار شهرة “اليورومارشيه” تراجع شهرة شارع التخصصي بعد ظهور شارع التحلية وتوسع الرياض شمالاً، إلى جانب ظهور “المولات” والتي كانت تضم بداخلها كافة الخدمات من متاجر ومطاعم ومواقع للألعاب وملاهي الأطفال.
وفق “أخبار 24”.