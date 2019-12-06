بدعوة من مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.. وفد من الولايات المتحدة يزور مطارات المملكة

يزور وفد رفيع المستوى من مديرين وتنفيذيين من المطارات الأمريكية وشركات الخدمات الجوية والأمنية خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2019، ثلاثة مطارات مركزية في المملكة وهي الدمام والرياض وجدة.
وأوضح مجلس الأعمال السعودي – الأمريكي، أن الزيارة تأتي بدعوة من المجلس بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للمديرين التنفيذيين في المطارات (AAAE) ووزارة التجارة الأمريكية والهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات الدمام، لتعريف مندوبي الولايات المتحدة بالسوق السعودي وبحث فرص الشراكات.
وبين المجلس أن الزيارة تمثل فرصة لتبادل وجهات النظر حول الطيران العالمي والاستفادة من خبرات المطارات الأمريكية، وتهدف إلى تقديم 11 مصنعًا أمريكيًا من مقدمي الخدمات، مثل الهندسة المعمارية وإدارة الحركة الجوية والتنبؤ بحركة المرور في المطارات والتخطيط وخدمات نقاط التفتيش، وأمور أخرى لفرص العمل في السوق السعودي.
وأفاد بأن الوفد سيزور في المنطقة الشرقية، شركة مطارات الدمام ومطار الملك فهد الدولي، وغرفة الشرقية التجارية، وسيعقد اجتماعات في الرياض مع الهيئة العامة للطيران المدني والشركة السعودية للطيران المدني القابضة وشركة مطارات الرياض وغرفة تجارة الرياض، وسيزور الوفد مطار الملك عبد العزيز الدولي وغرفة جدة، وشركات القطاع الخاص المحلية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن قطاع الطيران في المملكة ينمو بوتيرة سريعة مع وجود 27 مطارًا وأكثر من 91 مليون مسافر سنويًا، وتشمل خطط المملكة ضمن رؤية 2030 خصخصة وتوسيع المطارات، وهناك خطط لمحطات شحن جديدة وقرى شحن متعددة الوسائط، تهدف إلى زيادة عدد الزيارات الدولية والمحلية إلى 100 مليون زيارة بحلول عام 2030.
وأعرب الرئيس المشارك للمجلس السعودي – الأمريكي والرئيس التنفيذي السابق لشركة أرامكو السعودية عبد الله جمعة، عن تطلع المجلس إلى استضافة الوفد لتعزيز دور المملكة كمركز رئيسي للنقل، يربط الأسواق التجارية الرئيسة من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.
بدوره عبر عضو الوفد الأمريكي الدكتور إنريك سيغورا رئيس شركة سيكيوروبورت في أوروبا وأمريكا، عن تطلع شركته للمشاركة في التنمية الاقتصادية المتسارعة في المملكة وتنويعها.
وتعد هذه البعثة الـ 49 التي ينظمها مجلس الأعمال السعودي – الأمريكي لزيارة المملكة منذ إنشائه في عام 1993.