نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > ضمن 11 مبادرة تطوعية: مستشفى الدلم يدشن أولى مبادرات حملة تطوعي صحة
06/12/2019   4:41 م

ضمن 11 مبادرة تطوعية: مستشفى الدلم يدشن أولى مبادرات حملة تطوعي صحة

+ = -
846

دشن سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم وبحضور الأستاذ خالد العنزي مساعده للرعاية الأولية ،أولى مبادرات المستشفى في حملة “تطوعي صحة 3” و التي تأتي توافقاً مع اليوم العالمي للتطوع الخامس من ديسمبر كل عام.

وكانت الانطلاقة من حديقة المركز الحضاري بالمحافظة عبر مبادرتي ” الرابح الأكبر” التي تعنى بمرض السمنة بإشراف مباشر من استشاري التغذية الدكتور العثمان. و مبادرة ” أطفئ سيجارتك أشعل حياتك” المخصصة لمكافحة التدخين عبر التوعية و تحويل الراغبين بالإقلاع لعيادة مكافحة التدخين.

و ذكر د.الدخيني أن الهدف من المشاركة هو دعم و إثراء العمل الميداني و زرع حب المبادرة في الخدمة التطوعية، و حرصنا أن تكون مبادراتنا شاملة لكل شرائح المجتمع من طلاب المدارس إلى فئة كبار السن . في حين أوضح مدير إدارة المشاركة المجتمعية الأستاذ خالد البر أن حملة المستشفى هذا العام ستستمر على مدى ثلاثة أيام عبر أكثر من إحدى عشرة مبادرة تطوعية يقوم عليها 35 متطوع و متطوعة تنوعت في عدد من المرافق العامة و جامعة و مدارس المحافظة.

ضمن 11 مبادرة تطوعية: مستشفى الدلم يدشن أولى مبادرات حملة تطوعي صحة

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885077112.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.