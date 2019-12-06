احتفلت شرطة البحرين في الرابع من ديسمبر الجاري بمرور مائة عام على تأسيسها، استعرضت خلاله التطور الذي شهدته عبر تاريخها منذ أن وجه بتأسيسها الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين في عام 1919.
وكان الاحتفال بحضور ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ووزير الداخلية البحريني الشيخ راشد عبدالله آل خليفة، وعدد من المسؤولين وقادة الشرطة.
وشهد الاحتفال استعراضاً للإمكانيات والكوادر البشرية لشرطة البحرين والحضور والمشاركة المميزة للمرأة البحرينية، بالإضافة لاستعراض التطور الذي شهدته الشرطة البحرينية في مجال استخدام التقنيات الحديثة، فيما صحب الاحتفال إطلاق الألعاب النارية وغيرها من مظاهر مميزة.
وفق “أخبار 24”.