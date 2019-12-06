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أخبار محلية > توجيهات لعدة جهات حكومية لتحديد نسب التوطين في المهن الحرجة لتحقيق الأمان المهني
06/12/2019   12:15 م

توجيهات لعدة جهات حكومية لتحديد نسب التوطين في المهن الحرجة لتحقيق الأمان المهني

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ذكرت مصادر أن توجيهات عليا صدرت لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإحاطة كل من وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالمهن الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق مستويات الأمان المهني بها.

وقالت المصادر إن التوجيهات للجهات حددت فترة 60 يوماً للإحاطة بنسب التوطين المطلوبة، والانتهاء من وضع مؤشرات قياس الأداء والمؤشرات المستهدفة للوصول إلى مستويات الأمان المهني وذلك بالتنسيق بين الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية ووزارة العمل. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن التوجيهات شددت على أن تعمل وزارة العمل والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بالتنسيق مع مكاتب برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، على دراسة مدى مناسبة ربط مؤشرات قياس الأداء والمؤشرات المستهدفة بالأهداف التي تضمنتها الرؤية.

توجيهات لعدة جهات حكومية لتحديد نسب التوطين في المهن الحرجة لتحقيق الأمان المهني

أخبار محلية
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