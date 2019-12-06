الدوريات البحرية بحرس الحدود في جازان تنقذ مواطناً من الغرق

تدخلت الدوريات البحرية التابعة لشعبة الإنقاذ والسلامة بحرس الحدود بمنطقة جازان في الوقت المناسب وأنقذت مواطناً عمره 22 عاماً، كاد أن يموت غرقاً أثناء ممارسته السباحة.
وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان الرائد عامر بن عبدالرحمن الشهراني، أن دوريات الإنقاذ والسلامة كانت تؤدي مهامها الروتينية على شاطئ الاستاد الرياضي، فلاحظت تعرض أحد المواطنين للغرق أثناء ممارسته السباحة، فتدخلت وأخرجته بحالة جيدة، وأنقذته من موت محقق.
وأضاف المتحدث، بعد إخراج المواطن المذكور من البحر أجريت له الإسعافات الأولية، ثم نُقل بواسطة سيارة إسعاف وحدة البحث والإنقاذ المتواجدة في الموقع إلى أحد المستشفيات، وأجريت له الفحوصات اللازمة، ليغادر بعدها المستشفى في حالة صحية جيدة. وفق “أخبار 24”.