أطلقت الخطوط السعودية 4 باقات جديدة لحجز مقاعد للسفر على متن رحلاتها الدولية، توفر خيارات متنوعة تناسب احتياجات الجميع.
وأوضحت أن الباقات الجديدة متاحة اعتبارا من 4 ديسمبر، وتشمل باقة “اقتصادي” والتي توفر تذاكر بأفضل الأسعار، وهي متاحة حسب توفر المقاعد وعلى وجهات مختارة، وتسمح بحقيبة محمولة فقط، ويمكن الحصول على الحقائب الإضافية بأسعار مميزة.
وأبانت أن الخيارات تتضمن باقة “أساسي” والتي تتيح السفر بحقيبة أو أكثر، وباقة “مرن” والتي توفر خيارات مرنة للسفر، وباقة “مميز” وهي توفر كافة الخيارات للمسافر، مع إمكانية اختيار المقعد المفضل مجاناً.
وأضافت أنه يمكن الحصول على تفاصيل ورسوم الحجز والاطلاع على شروط كل باقة من خلال الرابط.
وفق “أخبار 24”.