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أخبار محلية > “الصحة”: بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية مخالفة وهذه عقوبتها
06/12/2019   12:09 م

“الصحة”: بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية مخالفة وهذه عقوبتها

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حذّرت وزارة الصحة من بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، كما أن تناولها بدون استشارة الطبيب قد يتسبب في مضاعفات صحية.

وأوضحت الوزارة أن بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، يعرّض مَن يقوم بذلك للسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل لـ 100 ألف ريال، بالإضافة إلى إلغاء الترخيص. حسب “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب له عدة مخاطر أبرزها:

– ظهور مقاومة المضادات الحيوية بشكل أسرع.

– العلاجات الحالية لن تصبح فعالة ضد الالتهابات البكتيرية.

– تكون الالتهابات الطفيفة كالتهابات الأذن أكثر خطورة.

– فترات إقامة أطول في المستشفيات، وارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات.

– زيادة عدد الوفيات.

“الصحة”: بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية مخالفة وهذه عقوبتها

أخبار محلية
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