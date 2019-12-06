تفاصيل جديدة في واقعة انتحـار الشاب المصري من أعلى برج القاهرة.. وأسرته تتهم هؤلاء

كشفت أسرة الشاب المصري الذي أقدم على الانتحـار من أعلى برج القاهرة، تفاصيل جديدة حول الواقعة، متهمةً جمعية إلكترونية بالوقوف وراء انتحـاره.
وأوضحت خالة الشاب نادر طوسون، أن نجل شقيقتها كان مصـاباً بالإحباط في الأيام الأخيرة؛ بسبب ظروف خاصة بشقيقه.
وبيّنت خالة المنتحـر وفقاً لـ”العربية نت”، أنه انضم إلى جمعية تسمى جمعية المنتحـرين على الإنترنت والتي تدعو أعضاءها لإنهاء حياتهم عبر السم أو الغاز أو الانتحـار بأي وسيلة أخرى.
فيما قالت والدة الشاب طوسون، إنه أبلغها أكثر من مرة برغبته في الانتحـار وطلب منها عدم إقامة عزاء له، وكذلك توفير نفقات السرادق لدهان شقة شقيقه.
ولفتت إلى أنها اتصلت بابنها يوم الحـادث بعدما أعدّت طعام الغداء له لكنه لم يرد عليها، لتصدم بعد ذلك بخبر انتحـاره من أعلى البرج.