تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها في “أرامكو” حتى 1500 سهم للفرد.. ورد الفائض اعتبارا من الغد

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال”، بصفتها مدير الاكتتاب، لشركة أرامكو السعودية، عن إتمام عملية تخصيص أسهم المكتتبين الأفراد، حيث أكملت جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق بعد إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد مساء يوم الخميس 28 نوفمبر 2019.
وأوضحت سامبا كابيتال، أنه سيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.
ويوضح الجدول التالي أمثلة تخصيص عند مستويات اكتتاب مختلفة:
وبلغ العدد النهائي للمكتتبين الأفراد 5.06 مليون مكتتب قاموا بالاكتتاب بعدد 1.54 مليار سهم بقيمة إجمالية 49.19 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 153.7% من إجمالي حجم الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد.
وفيما يلي جدول لشرائح المكتتبين في أرامكو السعودية:
وبلغت نسبة المشاركة في عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد عبر الوسائل الإلكترونية 65.9% من إجمالي العمليات المنفذة، وتوزعت على أجهزة الصرف الآلي بنسبة 36.1%، وعن طريق الإنترنت 28.4%، وعبر الهاتف المصرفية بنسبة 1.4%، في حين سجلت عملية الإقبال على الفروع لغرض الاكتتاب ما نسبته 34.1%. وفق “أخبار 24”.