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أخبار محلية > بالفيديو.. “المالكي”: الميليشيات الحوثية جنّدت نحو 23 ألف طفل يمني
06/12/2019   1:23 ص

بالفيديو.. “المالكي”: الميليشيات الحوثية جنّدت نحو 23 ألف طفل يمني

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كشف المتحدث الرسمي لقوات دعم تحالف الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، اليوم الخميس، عن عدد الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية في اليمن.

وأوضح المالكي أن التقارير تشير إلى أن الميليشيات الحوثية جنّدت نحو 23 ألف طفل يمني للزج بهم في جبهات القتال، حيث أعادت قوات التحالف عدداً منهم إلى ذويهم بعد عملية إعادة التأهيل.

وفي لقاءٍ معه عبر قناة “الإخبارية”، قال المالكي: “المكان الطبيعي لهؤلاء الأطفال هو المدارس وليس جبهات القتال، مؤكداً على أن وحدة حماية الطفل تمكّنت من إعادة 132 طفلاً منهم”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “هذا العدد من الأطفال تم القبض عليهم في ساحات المعركة، حيث تم تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية لهم وإعادتهم إلى ذويهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية”.

بالفيديو.. “المالكي”: الميليشيات الحوثية جنّدت نحو 23 ألف طفل يمني

أخبار محلية
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