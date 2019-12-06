مصادر: “نيابة جازان” أوقفت فتاة كانت مرافقة لـ”بشرى” يوم وفاتها

ذكرت مصادر أن فرع النيابة العامة بمنطقة جازان باشر التحقيقات في وفاة الفتاة “بشرى”، وأوقف فتاة كانت مرافقة لها في اليوم الذي توفيت فيه.
وباشر محققو النيابة العامة التحقيق مع الفتاة التي خرجت معها “بشرى” في سيارة واحدة كان من المفترض أن تأخذهما لأداء أحد الامتحانات، وفقا لـ “سبق”، حيث لا يزال الغموض يكتنف ملابسات القضية، وسط تفاصيل غير مؤكدة عنها.
وكانت الجهات المختصة قد أبلغت ذوي الفتاة (بشرى) أنها موجودة في أحد المستشفيات، وكانت جثتها محترقة بعدما نشب حريق في شقة كانت متواجدة فيها، ثم أوقفت النيابة العامة عدة أشخاص على ذمة التحقيق آخرهم الفتاة المرافقة لها.
ويتوقع أن يصدر عن الجهات المختصة بعد اكتمال التحقيقات وانتهاء إجراءات الاستدلال بيان مفصّل يشرح تفاصيل ما حدث للفتاة وملابسات وفاتها.