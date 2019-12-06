بالخرج : مكشات2 يذهل الحضور بفقراته الشبابية والتراثية والتحديات

سعود الضحوك – سعد الذياب :
نظمت لجنة التنمية الاهلية الاجتماعية باليمامة ضمن مسار (فريق تطوعي) برنامج كشتة اليمامة 2 بمشاركة فريق قلوب الخير التطوعية وبرعايات كبرى من جهات تجارية وأخرى اعلامية ، وذلك بمركز الحضاري باليمامة لمدة يومين متتاليين (الخميس والجمعة) .
احتوى برنامج اليوم الاول على عرض لسيارات الدفع الرباعي وخيمة الصقور ومعارض منوعة تراثية وبوثات للمشتركين وركن متخصص للخيول .
وجه المشرف على الفعالية الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالله اليحيى الدعوة للجميع بالحضور لثاني ايام المهرجان الجمعة والذي ييدشن من خلاله شيلة خاصة للمكشات ومسابقة المكشات واستمرار لكافة الاركان المتواجدة في اليوم الاول .
هذا وحظيت (صحيفة الخرج اليوم الالكترونية ) بالرعاية الاعلامية للبرنامج فشكرا للجنة هذا الاهتمام وشكرا لكافة المشاركين لانجاح الحفل .