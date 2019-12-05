شركة تبغ عالمية تصدر بياناً حول التشكيك في جودة السجائر الجديدة في السعودية

أصدرت شركة بريتش أمريكان توباكو العالمية إحدى أكبر شركات صناعة السجائر بياناً علقت فيه على ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية في السعودية من تشكيك في منتجات التبغ بالتغليف الجديد.
وقالت الشركة وهي المصنعة لعدد من أصناف السجائر في العالم ومنها (Pall Mall، Dunhill، JPGL، Rothmans، Vogue وKent) إنها تلتزم بجميع القوانين والأنظمة واللوائح في جميع البلاد التي تبيع فيها منتجاتها.
وأضافت أن هيئة الغذاء والدواء السعودية أصدرت لائحة التغليف (SFDA.FD 60:2018) التي تفرض اعتماد التغليف العادي الموحد على كل منتجات التبغ المستوردة إلى المملكة العربية السعودية بعد تاريخ 23 أغسطس 2019، والتزمت الشركة باللائحة.
وأشارت أن لائحة الغذاء والدواء التي التزمت بها الشركة نصت على أن يكون هناك تغليف موحد لكل الأصناف دون استعمال ألوان أو تصاميم، وأن المسموح به اسم العلامة والنوع، وتفاصيل المصنع، ولا يسمح بذكر باقي المعلومات كتاريخ الإنتاج والإصدارات مثل (قطران، نيكوتين وأول أوكسيد الكربون)، ويسمح بالسجائر المغلفة باللون الأبيض فقط دون أي تصميم. وفق “أخبار 24”.
ولفتت أنه فيما يتعلق بأصناف سجائرها، فإن خلطة التبغ المستعملة هي نفسها كما كانت عليه قبل تطبيق التغليف العادي، مع توفير النكهة ذاتها للمستهلك، مؤكدةً أنها مستمرة بالالتزام بتوفيرها للمستهلكين بمنتجات عالية الجودة والمعايير، وبجميع القوانين والأنظمة.