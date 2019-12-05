“عمل الرياض” يداهم تشليح الحاير ويضبط وافدين يعملون لحسابهم الخاص

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عددا من المداهمات لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل.
وشملت المداهمات تشليح الحاير بالتعاون مع الدوريات الأمنية والمرور والضبط الميداني ووزارة التجارة ما أسفر عن القبض على 47 وافداً يعملون لحسابهم الخاص في بيع قطع الغيار المستعملة، واتخذت الإجراءات الرسمية بحقهم.
وأكد مدير عام الفرع الدكتور يوسف السيالي, استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات. حسب “أخبار 24”.
وشدد على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن الحملات تضمنت 2489 زيارة تفتيشية، داعيا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق (معاً للرصد) أو بالاتصال على (19911).