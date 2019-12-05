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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطنون يفاجَئون بوزير الصحة يمارس رياضة المشي في تبوك
05/12/2019   9:16 م

بالفيديو.. مواطنون يفاجَئون بوزير الصحة يمارس رياضة المشي في تبوك

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التقط عدد من المواطنين في تبوك مقاطع فيديو مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك خلال ممارسته رياضة المشي في إحدى الأماكن المخصصة للمشي بالمنطقة.

وعبر الوزير في كلمة قصيرة وثقها أحد المواطنين خلال التقاطه فيديو معه، عن سعادته بالمشي في الممشى الصحي، مؤكداً أنه رائع ويشجع على الصحة والنشاط.

وكان الوزير زار أمس تبوك ووقف ميدانياً على سير العمل في عدد من مستشفيات منطقة تبوك والمراكز الصحية، واطلع على مشروع البنية التحتية في مستشفى الملك خالد بعد الانتهاء منه. وفق “أخبار 24”.

وافتتح مركز الرعاية الصحية الأولية في حي السعادة، بعد التطوير الذي شمله إلى جانب ممشى حول المحيط الخارجي للمركز وحدائق وألعاب للأطفال، وتوسعة المواقف الخارجية للسيارات، إلى جانب تأثيثه وتوفير جميع الأجهزة الطبية.

بالفيديو.. مواطنون يفاجَئون بوزير الصحة يمارس رياضة المشي في تبوك

أخبار محلية
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