وكيل النقاز يكشف حقيقة اقترابه من الدوري السعودي

أوضح التونسي أنيس بن ميم، وكيل أعمال حمدي النقاز، ظهير أيمن فريق الزمالك المصري السابق، تلقيه عروضاً من الدوري السعودي، كاشفاً موقف اللاعب.
النقاز يفسخ تعاقده مع الزمالك
وأعلن النقاز فسخ تعاقده مع نادي الزمالك من طرف واحد، منذ يومين، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى “القلعة البيضاء”، والتي تقدر برواتب أربعة أشهر.
وكان النقاز صاحب الـ27 عاماً قد ارتدى قميص الزمالك في يناير 2018 الماضي، قادماً من النجم الساحلي التونسي، في صفقة كلفت 700 ألف دولار بدعم من تركي آل شيخ حينها، وتوّج بلقبي كأس مصر مع “الأبيض”، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكيل النقاز يؤكد ترحيبه باللعب في الدوري السعودي
وأكد وكيل النقاز في تصريحات لصحيفة “الرياضية” السعودية، تلقيه اتصالات من بعض الأندية السعودية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب، موضحاً إلى تفضيلهما التمهل وأخذ وقت للتفكير في العروض واختيار الأفضل.
وأشار بن ميم إلى أن النقاز يرحب بفكرة الانتقال للعب في الدوري السعودي للمحترفين، لافتاً إلى تلقيه عروضاً من بعض الأندية هناك، بالإضافة لعروض تونسية، وعرض من نادٍ تركي.