الحائلي: انتظروا الاتحاد في القادم وبيرجوفيتش باق

أكد رئيس نادي الاتحاد “أنمار الحائلي” أن الأوضاع في الوقت الحال مستقرة تماما ولا توجد خلافات والمدير الفني الهولندي تين كات يقوم عمل كبير من أجل إعداد اللاعبين سواء نفسيا أو فنيا
وأشار إلى أن هناك بعض الوجوه الجديدة سوف تظهر مع الفريق خلال المباريات القادمة منهم قلب دفاع من الشباب أسمه عبد الله العمار ويتنبأ له الجميع بمستقبل باهر ورائع مع العميد . -وفقا لموقع ” يورو سبورت”.
وعن الاقوال المثارة ولأخبار المتداولة حول رحيل نجم الفريق الصربي “بريجوفيتش” لعدم قناعة المدير الفني الهولندي له أوضح “الحائلي” أن هذه الأقاويل كثيرة ولكن لازلنا مبكرًا عن الكلام هذا واللاعب مرتبط مع النادي بعقد لمدة أربع سنوات ولازال باقي في عقده مدة طويلة ومايربطنا به عقد احتراف
وأضاف الحائلي أن نادي الاتحاد قادم وبقوة خلال المباريات القادمة وسيكون له شكل وأداء مختلف كبير خلال القادم والكل سيراه.