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اخبار رياضية > استبعاد عساف القرني من تدريبات الاتحاد بسبب السمنة وإعداد برنامج تدريبي خاص له
05/12/2019   5:45 م

استبعاد عساف القرني من تدريبات الاتحاد بسبب السمنة وإعداد برنامج تدريبي خاص له

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قرر المدير الفني لفريق الاتحاد استبعاد حارس الفريق عساف القرني من التدريبات الجماعية، ووجه بإعداد برنامج تدريبي له، بعد أن لاحظ أن ازدياد وزنه بدأ في التأثير على لياقته خلال الفترة الماضية.

يذكر أن فريق الاتحاد بدأ بقيادة مدربه تين كات تحضيراته لمواجهة الصفا يوم السبت المقبل بالدمام، ضمن الدور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث أجرى المدرب مؤخراً تدريبات تكتيكية تعتمد بشكل أساسي على المحترفين الأجانب، وفقا لـ “مكة”، وفي مقدمتهم رومارينهو داسيلفا وكريم الأحمدي ومارسيلو غروهي.

من جانبها سلمت إدارة أنمار الحائلي المكافأة المالية الخاصة بالفوز على الاتفاق، ضمن الجولة العاشرة من الدوري بواقع عشرة آلاف ريال لكل لاعب.

استبعاد عساف القرني من تدريبات الاتحاد بسبب السمنة وإعداد برنامج تدريبي خاص له

اخبار رياضية
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