‏”قوميز” يهدد النصر إما دفع بقية مستحقاته أو التصعيد الدولى

كشفت مصادر عن أن نادي النصر تجاهل تنفيذ حكم صدر عليه من غرفة فض المنازعات، بدفع نحو 1.19 مليون ريال، وهي الدفعة الأخيرة من تعويض حكمت به الغرفة، بخصوص شكوى تقدم بها وكيل أعمال المدرب البرتغالي خوسيه قوميز الذي سبق أن درب التعاون وتعاقد معه النصر دون إتمام العقد.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الجزيرة” أن النصر تجاهل تنفيذ القرار وسط صمت من لجنة الانضباط والأخلاق حيث تجاهلت تصعيد القضية بحكم أنها الجهة الملزمة للمدعى عليه بالتنفيذ لا سيما أن النصر لم يقم بأي استئناف على القضية خلال المدة المحددة.
ولفتت إلى أن رئيس لجنة الانضباط وجه بفتح تحقيق حول عدم تنفيذ القرار، بتاريخ 21-10-2019 م، إلا أن نتائج التحقيق لم تظهر حتى الآن.
وتشير المصادر إلى أن الوكيل البرتغالي ينوي التصعيد لجهات دولية، حال عدم دفع بقية المستحقات، وكذلك في حال واصل اتحاد القدم مماطلته في إيقاع العقوبات على النصر.
وكانت غرفة فض المنازعات أصدرت القرار رقم 494/غ بتاريخ 17-3-2019 بإلزام نادي النصر بدفع مبلغ 1.189.182 ريالا، وهي الدفعة الثالثة والأخيرة للوكيل علمًا بأن الدفعة مستحقة منذ تاريخ قيد القضية في 5-12-2017 م، ولكن القضية ظلت في أدراج اتحاد القدم (غرفة فض المنازعات) حتى تاريخ 17-3-2019 م.
وتنص لائحة الانضباط في المادة رقم 85 فيما يخص عدم تنفيذ القرارات بالنسبة للأندية على أن تكون العقوبات متدرجة وتبدأ بالخصم من النقاط وفي المرة الثانية المنع من التسجيل والثالثة الهبوط إلى درجة أدنى.