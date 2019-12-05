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اخبار رياضية > ‏”قوميز” يهدد النصر إما دفع بقية مستحقاته أو التصعيد الدولى
05/12/2019   5:44 م

‏”قوميز” يهدد النصر إما دفع بقية مستحقاته أو التصعيد الدولى

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كشفت مصادر عن أن نادي النصر تجاهل تنفيذ حكم صدر عليه من ‏غرفة فض المنازعات، بدفع نحو 1.19 مليون ريال، وهي الدفعة ‏الأخيرة من تعويض حكمت به الغرفة، بخصوص شكوى تقدم ‏بها وكيل أعمال المدرب البرتغالي خوسيه قوميز الذي سبق أن ‏درب التعاون وتعاقد معه النصر دون إتمام العقد. ‏

وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الجزيرة” أن النصر تجاهل تنفيذ ‏القرار وسط صمت من لجنة الانضباط والأخلاق حيث تجاهلت ‏تصعيد القضية بحكم أنها الجهة الملزمة للمدعى عليه بالتنفيذ ‏لا سيما أن النصر لم يقم بأي استئناف على القضية خلال المدة ‏المحددة. ‏

ولفتت إلى أن رئيس لجنة الانضباط وجه بفتح تحقيق حول عدم ‏تنفيذ القرار، بتاريخ 21-10-2019 م، إلا أن نتائج التحقيق لم ‏تظهر حتى الآن‎.‎

وتشير المصادر إلى أن الوكيل البرتغالي ينوي التصعيد لجهات ‏دولية، حال عدم دفع بقية المستحقات، وكذلك في حال واصل ‏اتحاد القدم مماطلته في إيقاع العقوبات على النصر.‏

وكانت غرفة فض المنازعات أصدرت القرار رقم 494/غ ‏بتاريخ 17-3-2019 بإلزام نادي النصر بدفع مبلغ ‏‏1.189.182 ريالا، وهي الدفعة الثالثة والأخيرة للوكيل علمًا ‏بأن الدفعة مستحقة منذ تاريخ قيد القضية في 5-12-2017 م، ‏ولكن القضية ظلت في أدراج اتحاد القدم (غرفة فض المنازعات) ‏حتى تاريخ 17-3-2019 م. ‏

وتنص لائحة الانضباط في المادة رقم 85 فيما يخص عدم تنفيذ ‏القرارات بالنسبة للأندية على أن تكون العقوبات متدرجة وتبدأ ‏بالخصم من النقاط وفي المرة الثانية المنع من التسجيل والثالثة ‏الهبوط إلى درجة أدنى.

‏”قوميز” يهدد النصر إما دفع بقية مستحقاته أو التصعيد الدولى

اخبار رياضية
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