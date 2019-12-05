مبيعات «فارس نجد» بـ 3.3 مليون ريال

في أقل من 72 ساعة، ضخ الطقم الثالث الذي دشنته إدارة نادي النصر أخيرا، إلى الخزانة الصفراء قرابة 3.3 مليون ريال، بعد أن شارفت الدفعة الأولى على النفاد، حيث بلغت المبيعات 95 في المائة من عشرة آلاف قميص، بسعر 349 ريالا.
ودشنت إدارة النصر في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الجاري طقم فريقها الثالث وأطلقت عليه “فارس نجد”، بعد أن دشن مطلع الموسم الحالي الطقمين الأصفر والأزرق، بخلاف الأطقم المخصصة للتدريبات، حيث لقي الطقم الأخير إقبالا كبيرا من الجماهير، حيث نفد أغلب المقاسات، ومن المنتظر أن تزود الشركة المسؤولة عن القمصان المتجر بدفعة أخرى الأسبوع المقبل.
ميدانيا، واصل النصر تدريباته تأهبا للقاء البكيرية غدا في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ركز المدرب البرتغالي روي فيتوريا على الجوانب اللياقية في بداية المران قبل أن يطبق عددا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم التدريب بمناورة بين اللاعبين شارك فيها المهاجم عبدالفتاح آدم، الذي سيكون أمر مشاركته بيد مدربه، ولا سيما أنه لم يظهر مع فريقه المنتقل إليه من نادي التعاون في أي مباراة إثر ابتعاده من جراء الإصابة. وفق “الرياضية”.