عكس مقطع فيديو جانباً من انطباعات وطموحات أول الموظفين الذين وصلوا للعمل في مشروع “نيوم”، ومستوى السعادة التي تغمرهم لكونهم من القلائل على مستوى العالم الذين أتيحت لهم الفرصة للمشاركة في بناء هذا المشروع المستقبلي.
وعبر عدد من “رواد نيوم” كما جاء في الفيديو الذي نشره المشروع، عن مستوى حماسهم لبناء “نيوم” والذي وصفه بعضهم بأنه المشروع الأكثر طموحاً على وجه الأرض.
وقالوا: “لا أحد يأتي إلى هنا دون أن يلمس روح التحدي في هذه التجربة، ولكنا نريد أن نبرهن للبشرية عبر هذا المشروع أن تطوير وجهة المستقبل للعالم كله أمر ممكن”.
يذكر أن مشروع “نيوم” يقع على مساحة 26.5 كيلومتر مربع في شمال غرب المملكة، ويهدف لأن يكون أحد أهم العواصم الاقتصادية والعلمية العالمية، والوجهات السياحية التي تتوفر فيها كل وسائل الراحة وتقنيات التنقل الحديثة، والحلول الذكية لإنتاج الطاقة والغذاء، وغير ذلك.
مفهوم نيوم لا يقتصر على المكان فحسب، بل هو توجُّه فِكريّ ونمطُ حياة.
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— NEOM (@NEOM) December 5, 2019
وفق “أخبار 24”.