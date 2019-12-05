كشفت هيئة السوق المالية، اليوم الخميس عن آلية العمل والخطوات التي تمر بها الدعوى الجماعية التي يشارك في إقامتها ما يسمى بـ “أعضاء مجموعة المدعين”.
وتمر الدعوى الجماعية بـ 6 خطوات رئيسية، وهي: تقديم طلب تقييد الدعوى، ومن ثم قرار اللجنة في شأن قبول الطلب أو رفضه، يليه الإعلان عن قبول تقييد الطلب.
وتأتي من بعدها خطوة اعتماد اللجنة للدعوى عند وصول عدد الطلبات المقدمة، وذلك خلال 90 يوماً كحد أدنى من صدور قرار القبول، ثم اختيار الأعضاء للمدعي الرئيس، وانتهاء الدعوة بالتسوية أو بقرار نهائي بشأنها.
ويهدف تنظيم الدعوى الجماعية إلى تيسير إجراءات التقاضي إذا كان المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعاً في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها.
وفق “أخبار 24”.