“المجلس الأعلى للقضاء” يدرس عقد جلسات محاكمة داخل ‏السجون.. ويعيد تشكيل عدد من الدوائر

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد، أن المجلس ينظر في طلب بعض دوائر المحاكم الجزائية الإذن بعقد جلساتها في السجون لمحاكمة السجناء الذين يتعذر حضورهم للمحكمة بهدف سرعة إنجاز قضاياهم وأصدر فيهما التوجيه اللازم.
وأشار إلى موافقة المجلس في اجتماعه اليوم بالرياض، برئاسة رئيس المجلس المكلف، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. على التوصية المرفوعة له بإعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في محاكم منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير ومنطقة جازان. حسب “أخبار 24”.
وكان المجلس قد بدأ بمشروع مراجعة تشكيلات المحاكم منتصف العام 1440هـ، والذي يعتمد على معالجة دوائر المحاكم وفقًا لتدفق القضايا للمحكمة بما يضمن انتظام سير العمل فيها.