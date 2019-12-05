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أخبار محلية > “المجلس الأعلى للقضاء” يدرس عقد جلسات محاكمة داخل ‏السجون.. ويعيد تشكيل عدد من الدوائر
05/12/2019   5:40 م

“المجلس الأعلى للقضاء” يدرس عقد جلسات محاكمة داخل ‏السجون.. ويعيد تشكيل عدد من الدوائر

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أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور محمد ‏بن سليمان الفهيد، أن المجلس ينظر في طلب بعض دوائر ‏المحاكم الجزائية الإذن بعقد جلساتها في السجون لمحاكمة ‏السجناء الذين يتعذر حضورهم للمحكمة بهدف سرعة إنجاز ‏قضاياهم وأصدر فيهما التوجيه اللازم‎.

وأشار إلى موافقة المجلس في اجتماعه اليوم بالرياض، برئاسة رئيس المجلس المكلف، الشيخ الدكتور ‏وليد بن محمد الصمعاني.‏ على التوصية المرفوعة له بإعادة ‏تشكيل عدد من الدوائر القضائية في محاكم منطقة الرياض ‏والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير ومنطقة جازان.‏ حسب “أخبار 24”.

وكان المجلس قد بدأ بمشروع مراجعة تشكيلات المحاكم ‏منتصف العام 1440هـ، والذي يعتمد على معالجة دوائر ‏المحاكم وفقًا لتدفق القضايا للمحكمة بما يضمن انتظام سير العمل ‏فيها‎.‎

“المجلس الأعلى للقضاء” يدرس عقد جلسات محاكمة داخل ‏السجون.. ويعيد تشكيل عدد من الدوائر

أخبار محلية
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