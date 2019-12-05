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أخبار محلية > بالفيديو.. “الدفاع المدني” يستعرض طائرة “الدرون” التي ضمها مؤخراً ضمن مهامه
05/12/2019   5:39 م

بالفيديو.. “الدفاع المدني” يستعرض طائرة “الدرون” التي ضمها مؤخراً ضمن مهامه

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عرضت المديرية العامة للدفاع المدني خلال المعرض الذي نظم بمناسبة مرور اليوم العالمي للتطوع لعام 2019، طائرة “الدرون”، التي انضمت حديثاً للعمل ضمن وحدات الدفاع المدني.

ونشر الإعلامي سعود الشيباني صاحب حساب سناب “مناصر العكسر”، مقطع فيديو يستعرض خلاله الرائد بالدفاع المدني ياسر الشهراني طائرة “الدرون” الجديدة التي وفرها الدفاع المدني مؤخراً، مبيناً أن الطائرة تستطيع أن تحلق على ارتفاع 2 كلم، ويمكنها أن تطير لمسافة 7 كم، بسرعة تصل إلى 90 كم/ الساعة.

وأضاف الرائد الشهراني، أن الطائرة يمكن استخدامها لكشف المواد الكيمائية والإشعاعية من الجوّ، وذلك عن طريق جهاز مثبت في قاعدة الطائرة، مشيراً إلى أن الطائرة يمكن استخدامها أيضاً لتنفيذ العديد من المهام الأخرى الخاصة بالدفاع المدني. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الدفاع المدني” يستعرض طائرة “الدرون” التي ضمها مؤخراً ضمن مهامه

أخبار محلية
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