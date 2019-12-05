أكد باحث أمني أن هاتف “آيفون 11 برو” من آبل، وربما هاتف ”آيفون 11”، يجمع وينقل بيانات الموقع الخاصة بالمستخدمين بصورة مستمرة، حتى مع تعطيل إعدادات خدمات الموقع، وهو ما قد يشكل مخاطر أمنية محتملة.
وكشف الصحفي الأمني، برايان كريبس، وفقًا لـ”البوابة العربية للأخبار التقنية”، عن أن “آيفون 11 برو” يتصل بوحدة نظام المواقع العالمي) GPS الخاصة به) بصورة دورية لجمع بيانات الموقع، وهو ما أظهره كريبس في مقطع فيديو سُجِّل على هاتف “آيفون 11 برو”، الذي يعمل بالإصدار 13.2.3 من نظام التشغيل “آي أو إس”.
ويظهر المقطع أن الهاتف يواصل جمع بيانات GPS لبعض التطبيقات، وخدمات النظام حتى مع التعطيل اليدوي لخدمات الموقع فرديًا في إعدادات الهاتف.
ويعتقد كريبس أن النشاط الغريب قد يكون مرتبطًا بعتاد هاتف آيفون الجديد الذي يدعم الإصدار 6 الأحدث من شبكات ”واي فاي”، ولكن هذه النظرة لا تزال غير مؤكدة، موضحًا أن الطريقة الوحيدة لتلافي تواصل الهاتف مع وحدة GPS على هاتف “آيفون 11 برو” تتمثل في تعطيل خدمات الموقع بالكامل في الإعدادات، إلا أن القيام بذلك يجعل العديد من ميزات آيفون عديمة الفائدة.
من جانبها قالت “آبل” بشأن الخلل المحتمل الذي يتعارض مع سياسة الخصوصية الخاصة بها: “إن السلوك كان متوقعًا، ولا نرى أي تداعيات أمنية فعلية، ومن المتوقع أن تظهر أيقونة خدمات الموقع في شريط الحالة عندما تُفعَّل خدمات الموقع، وهو سلوك متوقع، ويظهر الرمز لخدمات النظام التي لا تحتوي على مفتاح في الإعدادات”.
وفق “أخبار 24”.