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أخبار محلية > شاهد.. تدشين مشروعين مائيين بالرياض بتكلفة 362 مليون ريال
05/12/2019   5:37 م

شاهد.. تدشين مشروعين مائيين بالرياض بتكلفة 362 مليون ريال

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عرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة مقطع فيديو توضيحيا، تحت عنوان “حفل تدشين ووضع ‏حجر الأساس لعدد من المشروعات المائية بمنطقة الرياض”‏.

ويظهر المقطع بلوحات إرشادية وبيانات عن حجم الإنجازات التي تمت خلال تنفيذ ‏مشروعين للمياه بمنطقة الرياض، بتكلفة تقدر بـ 362 مليون ريال.

وكشفت البيانات عن أن تكلفة المشروع الأول (إيصال مياه الشرب المحلاة من غرب مدينة ‏الرياض (ظهرة لبن) لمحافظات ضرماء والمزاحمية والقويعية ومشروع القدية) قدرت بـ 350 مليون ‏ريال، بطول 170كم، ويضخ يوميًا 100 ألف م3 ، لخدمة 270 ألف مستفيد.

وأوضح مقطع الفيديو، برسومات توضيحية أن المشروع الثاني (استكمال المرحلة الأولى من ‏المخطط الاستراتيجي شمال غرب مدينة الرياض) قُدرت تكلفته بـ12 مليون ريال، ويضخ 68 ألف ‏م3 لخدمة 272 ألف مستفيد.‏

كان أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز قد دشن ووضع حجر الأساس أمس ‏الأربعاء لـ 42 مشروعًا مائيًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة مالية تجاوزت (3,8) مليار ‏ريال‎. وفق “أخبار 24”.

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أنه بافتتاح هذه ‏المشروعات ستبلغ كميات المياه الواردة إلى مدينة الرياض أكثر من 3 ملايين متر مكعب يومياً.‏

شاهد.. تدشين مشروعين مائيين بالرياض بتكلفة 362 مليون ريال

أخبار محلية
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