شاهد.. تدشين مشروعين مائيين بالرياض بتكلفة 362 مليون ريال

عرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة مقطع فيديو توضيحيا، تحت عنوان “حفل تدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات المائية بمنطقة الرياض”.
ويظهر المقطع بلوحات إرشادية وبيانات عن حجم الإنجازات التي تمت خلال تنفيذ مشروعين للمياه بمنطقة الرياض، بتكلفة تقدر بـ 362 مليون ريال.
وكشفت البيانات عن أن تكلفة المشروع الأول (إيصال مياه الشرب المحلاة من غرب مدينة الرياض (ظهرة لبن) لمحافظات ضرماء والمزاحمية والقويعية ومشروع القدية) قدرت بـ 350 مليون ريال، بطول 170كم، ويضخ يوميًا 100 ألف م3 ، لخدمة 270 ألف مستفيد.
وأوضح مقطع الفيديو، برسومات توضيحية أن المشروع الثاني (استكمال المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي شمال غرب مدينة الرياض) قُدرت تكلفته بـ12 مليون ريال، ويضخ 68 ألف م3 لخدمة 272 ألف مستفيد.
كان أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز قد دشن ووضع حجر الأساس أمس الأربعاء لـ 42 مشروعًا مائيًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة مالية تجاوزت (3,8) مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أنه بافتتاح هذه المشروعات ستبلغ كميات المياه الواردة إلى مدينة الرياض أكثر من 3 ملايين متر مكعب يومياً.
بهدف تحسين جودة الخدمات المائية، وضع حجر الأساس لمشروعين مائية بمنطقة الرياض. #مشروعات_الرياض_المائية_والبيئية pic.twitter.com/2we9Pqmehz
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) December 4, 2019