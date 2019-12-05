“مشروعات”: نعمل مع 30 جهة لإعادة هيكلة الإجراءات المعتمدة في المشاريع الحكومية

أوضح البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة “مشروعات” أنه يعمل بالتعاون مع 30 جهة حكومية لإعادة هيكلة الإجراءات المعتمدة في المشاريع الحكومية.
وقال المدير العام للبرنامج المهندس أحمد البلوي، خلال الجلسة الأولى من “منتدى المقاولات 2019” الذي انطلق أمس الأربعاء بغرفة الدمام، إن الدولة أنفقت تريليونات الريالات على المشاريع الرأسمالية خلال العقود الخمسة الماضية، وأنفقت أكثر من ذلك على عقود التشغيل وصيانة البنى التحتية.
وأبان أن “مشروعات” تستهدف تحسين الممارسات في المشاريع الحكومية، حيث تقود عملية تحول شاملة مع الجهات الحكومية من خلال هيكلة المرافق، لافتاً إلى أنه تم طرح 60 مدرسة في مكة المكرمة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فيما ستطرح 60 مدرسة في المدينة المنورة بذات النظام.
وأكد تصميم لوحة لمراقبة المشاريع الحكومية في مختلف مناطق المملكة، كما أطلقت منصة إلكترونية تتضمن جميع المشاريع الحكومية، حيث تقوم 11 جهة حكومية حاليا بتحميل جميع البيانات المتعلقة بتلك المشاريع في المنصة، مبيناً أن الجهات الحكومية مطالبة برفع البيانات الخاصة بمشاريعها في المنصة الإلكترونية شهرياً.وفق “أخبار 24”.
من جهته، ذكر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق أن هناك نحو 4 آلاف مقاول مصنف من أصل 160 ألفاً ليسوا كلهم مسجلين لدى الهيئة، مبيناً أنهم بحاجة لإحداث تغيير جذري في المفاهيم تبدأ من التصاميم وتنتهي بالتعاقد مع المنفذين.
وأكد المشاركون أهمية الشراكة بين المقاولين والجهات الحكومية، داعين للمزيد من التنظيم لهذه العلاقة بما يخدم الصالح العام، لافتين إلى أن الأنظمة الجديدة تدعم هذا التوجه؛ وتراعي حقوق المقاول وكافة الأطراف.