“الحصيني” يوضح الطقس المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع

أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني أن الطقس المتوقع خلال إجازة نهاية الأسبوع سيكون معتدلاً نهاراً وبارداً ليلاً في عدد من المناطق.
وقال الحصيني إنه يتوقع أن يكون الطقس من الخميس إلى السبت معتدلاً نهاراً وبارداً ليلاً في كلٍّ من الرياض والقصيم والحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية.
وأبان أن منطقة مكة المكرمة ستكون حارة نهاراً ولطيفة ليلاً، ويميل الطقس في منطقة المدينة المنورة إلى الحرارة نهاراً وإلى البرودة ليلاً، فيما يتوقع أن يميل الطقس في الساحل الغربي إلى الحرارة نهاراً وإلى أن يكون لطيفاً ليلاً مع زيادة في البرودة على الساحل الشمالي منه. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه من المتوقع هطول أمطار يوم غد الجمعة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان والشمالية، وجنوب مكة وشمال شرق القصيم، وحفر الباطن، ودول الكويت والإمارات وعمان.
وأشار إلى أنه يتوقع أن تهطل أمطار بعد غد السبت على أجزاء من الشمالية وشرق القصيم، ثم الوشم وسدير ثم المحمل ثم العاصمة الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والإمارات وعمان.