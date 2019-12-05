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أخبار الخرج > #بلدية_الخرج تغلق ستة محلات و تطبق الغرامات على المخالفين في حدها الأعلى
05/12/2019   5:34 م

#بلدية_الخرج تغلق ستة محلات و تطبق الغرامات على المخالفين في حدها الأعلى

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ضبطت بلدية محافظة الخرج ممثلتا بقسم الرقابة الصحية خلال حملاتها التفتيشية عدة مخالفات على المحلات التجارية من مستوى تدني النظافة العامة و الخاصة للعاملين كذلك مصادرة مواد غذائية مجهولة المصدر و الغير صالحة للاستهلاك من اللحوم و الدجاج و الأسماك حوالي 155 كجم .
وتضمنت المخالفات عدم تجديد التراخيص للمحلات وعدم الاستيفاء بشروط المواد الغذائية وممارسة العاملين العمل دون شهادات الصحية أو عدم تجديدها .
و على ذلك اغلق ستة محلات و تطبيق الغرامات على المخالفين في حدها الأعلى .
وتنوه البلدية للمواطنين بالابلاغ عن أي مخالفات بلدية عبر الرقم الموحد 940 أو عبر الحساب الرسمي بالتويتر .

#بلدية_الخرج تغلق ستة محلات و تطبق الغرامات على المخالفين في حدها الأعلى

أخبار الخرج
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