بلدية_الخرج تغلق ستة محلات و تطبق الغرامات على المخالفين في حدها الأعلى

ضبطت بلدية محافظة الخرج ممثلتا بقسم الرقابة الصحية خلال حملاتها التفتيشية عدة مخالفات على المحلات التجارية من مستوى تدني النظافة العامة و الخاصة للعاملين كذلك مصادرة مواد غذائية مجهولة المصدر و الغير صالحة للاستهلاك من اللحوم و الدجاج و الأسماك حوالي 155 كجم .
وتضمنت المخالفات عدم تجديد التراخيص للمحلات وعدم الاستيفاء بشروط المواد الغذائية وممارسة العاملين العمل دون شهادات الصحية أو عدم تجديدها .
و على ذلك اغلق ستة محلات و تطبيق الغرامات على المخالفين في حدها الأعلى .
وتنوه البلدية للمواطنين بالابلاغ عن أي مخالفات بلدية عبر الرقم الموحد 940 أو عبر الحساب الرسمي بالتويتر .