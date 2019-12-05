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أخبار الخرج > محافظ الخرج يطلق مبادرة “نافع” لتنظيم العمل التطوعي في مدن وقرى المحافطة
05/12/2019   5:32 م

محافظ الخرج يطلق مبادرة “نافع” لتنظيم العمل التطوعي في مدن وقرى المحافطة

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دشن سعادة الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي محافظ الخرج رئيس المجلس المحلي بديوان المحافظة اليوم الخميس 08 ربيع ثاني 1441 بمناسبة اليوم العالمي للعمل التطوعي الموافق 05 ديسمبر 2019 مبادرة “نافع ” التي تأتي ضمن مبادرات فريق المسؤولية المجتمعية المنبثق من أعمال المجلس المحلي بمحافظة الخرج ، والتي تهدف هذه المبادرة إلى تنظيم وتطوير العمل التطوعي وقد أوضح سعادته أهمية مسار العمل التطوعي في التنمية الاجتماعية ودعم القطاعات المختلفة في المحافظة ، ووجه دعوته لجميع المهتمين بالعمل التطوعي بالتسجيل من خلال رابط المبادرة ، كما وجه بالشكر للقائمين على اعمال فريق المسؤولية المجتمعية برئاسة الأستاذ / فهد بن محمد الممخور وأمين المجلس المحلي الأستاذ / سعد بن مشحن الحربي .

محافظ الخرج يطلق مبادرة “نافع” لتنظيم العمل التطوعي في مدن وقرى المحافطة

أخبار الخرج
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