“إدارية مكة” تصرف النظر عن دعوى مواطن من ذوي الإعاقة ضد أمانة الطائف

قضت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، بعد 9 جلسات صرف النظر في الدعوى التي تقدم بها المواطن من ذوي الإعاقة، ثامر اليامي، ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، رافضًا تحميله مخالفات مرورية سجلت على سيارته في “المواقف المدفوعة” بالطائف.
وكان اليامي قد رفع دعوى ضد أمانة الطائف؛ بسبب تغريمه مخالفات مرورية لركنه سيارته في المواقف المدفوعة في المنطقة المركزية بالطائف، معتبرًا أنه تعرّض لأضرار دون وجه حق؛ جراء غرامات واجبة السداد، أصدرتها ضده شركة المواقف الوطنية. وفق “أخبار 24”.
وردت أمانة الطائف خلال جلسات الدعوى، بأنها خصصت 20 موقفاً لسيارات ذوي الإعاقة، وساعات مجانية من العاشرة مساءً حتى الثامنة صباحاً، ومن الثانية عشرة إلى الرابعة عصراً.