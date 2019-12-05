نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “إدارية مكة” تصرف النظر عن دعوى مواطن من ذوي الإعاقة ضد أمانة الطائف
05/12/2019   12:53 م

“إدارية مكة” تصرف النظر عن دعوى مواطن من ذوي الإعاقة ضد أمانة الطائف

+ = -
937

قضت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، بعد 9 جلسات صرف النظر في ‏الدعوى التي تقدم بها المواطن من ذوي الإعاقة، ‏ثامر اليامي، ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، رافضًا ‏تحميله مخالفات مرورية سجلت على سيارته في “المواقف ‏المدفوعة” بالطائف‎.‎

وكان اليامي قد رفع دعوى ضد أمانة الطائف؛ بسبب تغريمه ‏مخالفات مرورية لركنه سيارته في المواقف المدفوعة في ‏المنطقة المركزية بالطائف، معتبرًا أنه تعرّض لأضرار دون ‏وجه حق؛ جراء غرامات واجبة السداد، أصدرتها ضده شركة ‏المواقف الوطنية.‏ وفق “أخبار 24”.

وردت أمانة الطائف خلال جلسات الدعوى، بأنها خصصت 20 ‏موقفاً لسيارات ذوي الإعاقة، وساعات مجانية من العاشرة مساءً ‏حتى الثامنة صباحاً، ومن الثانية عشرة إلى الرابعة عصراً‎.‎

“إدارية مكة” تصرف النظر عن دعوى مواطن من ذوي الإعاقة ضد أمانة الطائف

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885076910.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.