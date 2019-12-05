“هدف” يودِع 473 مليون ريال في حسابات مستفيدي “حافز” عن شهر نوفمبر

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم (الخميس)، أكثر من 473 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 311 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر نوفمبر 2019م.
وكشف “هدف”، عن أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 161.7 ألف مستفيد، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 149.9 ألف مستفيد، مبينا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي البرنامجين لشهر نوفمبر، بلغ نحو 5 آلاف، منهم نحو 3 آلاف من الإناث ونحو ألفين من الذكور.
ويقدم “هدف”، برامج دعم تأهيل وتدريب للمستفيدين، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية.وفق “أخبار 24”.
وأطلق “هدف” برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في كافة مناطق المملكة، في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة.