كشفت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” عن وجود 154 مليون ريال للمساهمين في المساهمات العقارية بالمنطقة الشرقية، لم يتم التوصل لأصحابها حتى الآن.
وأشار الأمين العام للجنة المساهمات العقارية، الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر، إلى أن أكثر من 7.8 مليون ريال جرى صرفها خلال الشهر الماضي لمساهمين لم يكونوا على علم بأن لهم حقوقًا.
وتختص لجنة المساهمات العقارية “تصفية” بالنظر في جميع المساهمات العقارية وقت صدور قرار مجلس الوزراء، وتستهدف إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأسرع وقت وأفضل عائد.
وفق “أخبار 24”.