كشفت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” عن وجود 154 مليون ‏ريال للمساهمين في المساهمات العقارية بالمنطقة الشرقية، لم يتم ‏التوصل لأصحابها حتى الآن.

وأشار الأمين العام للجنة المساهمات العقارية، الدكتور بدر بن ‏عبدالله الشويعر، إلى أن أكثر من 7.8 مليون ريال جرى صرفها ‏خلال الشهر الماضي لمساهمين لم يكونوا على علم بأن لهم ‏حقوقًا.‏

وتختص لجنة المساهمات العقارية “تصفية” بالنظر في جميع ‏المساهمات العقارية وقت صدور قرار مجلس الوزراء، ‏وتستهدف إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات ‏العقارية بالطرق النظامية بأسرع وقت وأفضل عائد.

تعبيرية

وفق “أخبار 24”.