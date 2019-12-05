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أخبار محلية > “شؤون الحرمين”: اكتمال كافة الأعمال التطويرية وتوسعة الحرم سيكون في 1444هـ
05/12/2019   12:51 م

“شؤون الحرمين”: اكتمال كافة الأعمال التطويرية وتوسعة الحرم سيكون في 1444هـ

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أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الانتهاء من المشاريع التطويرية في المسجد الحرام، سواء توسعة المطاف أو التوسعة الشامية سيكون في العام 1444هـ.

وأوضح مدير الشؤون الهندسية والإدارية بوكالة المشاريع برئاسة شؤون الحرمين المهندس عمار الأحمدي، وفقاً لـ”مكة”، أن أعمال التوسعة السعودية الثالثة في الحرم المكي أنجزت بنسبة 80% ولم يتبق إلى التشطيبات الأخيرة.

وأشار الأحمدي إلى أن مشروع توسعة الحرم المكي يتضمن مشروعات باب الملك عبدالعزيز، باب أجياد، والأسقف المستعارة، والأعمال الإلكتروميكانيكية، وأن مراحل المشروع مجزأة بخرائط ثابتة، لافتاً إلى أن المشروع يعد فريداً من نوعه على مستوى العالم، وأن العمل يجري فيه دون توقف.

وأضاف، أن مراحل توسعة المسجد الحرام كانت أولاً الهدم، وثانيا استكمال أعمال الهدم، والمرحلة الثالثة هي التشطيبات، وشملت التوسعة دورات المياه، والمواضئ، والسلالم الكهربائية، والمصاعد، والصوت، وكاميرات المراقبة، والمبردات.

وبعد اكتمال مشاريع التوسعة في المسجد الحرام سيرتفع عدد المصلين من 197 ألف إلى 278 ألف مصل، أما أعداد دورات المياه سيرتفع من 8.6 ألف إلى 12.4 ألف دورة، في حين ترتفع المواضئ من 2.2 ألف إلى 9.2 ألف موضأ، والسلالم الكهربائية من 275 سلماً إلى 680 سلماً، والمصاعد من 10 مصاعد إلى 147 مصعداً.

“شؤون الحرمين”: اكتمال كافة الأعمال التطويرية وتوسعة الحرم سيكون في 1444هـ

أخبار محلية
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