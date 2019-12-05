آلية جديدة تتيح لمنسوبي “الصحة” تقديم طلبات النقل إلكترونياً على مدار العام

كشفت وزارة الصحة، عن أنها اعتمدت آلية جديدة تسمح بإتاحة النقل الخارجي والداخلي لموظفيها على مدار العام، سيبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل 2020، مبينة أن الآلية تتيح للموظفين والموظفات تقديم طلبات النقل إلكترونياً على مدار العام.
وأوضحت الوزارة، أن إتاحة الفرصة لتقديم طلبات النقل على مدار العام تهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لمنسوبيها، مبينة أنها تتيح تقديم طلبات النقل عبر نظام “موارد”، حيث يحدد مقدم أو مقدمة الطلب نوعية النقل، إذا كان خارجيا أم داخليا، لتجري المفاضلة حسب الصلاحيات المتاحة.
وأضافت، أن المفاضلة في حركة النقل الداخلي ستجري خلال آخر 5 أيام عمل من كل شهر فردي، بينما تجري المفاضلة في حركة النقل الخارجي خلال آخر 5 أيام عمل من كل شهر زوجي، مبينة أن النقل سواء كان داخليا أم خارجيا سيجري حسب اللوائح المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية وبرامج التشغيل الذاتي. وفق “أخبار 24”.