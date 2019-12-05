المدربة المطيري تختم حلقات (مبادرة ارتقاء)

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بفضل من الله وتوفيقه انتهت المدربة المعتمدة والمميزة أ.ريم المطيري من تقديم مجموعة من حلقات النقاش لأولياء الأمور (مبادرة ارتقاء) واللي نفذتها في عدد من المدارس وأندية الحي.
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