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أخبار الخرج > المدربة المطيري تختم حلقات (مبادرة ارتقاء)
05/12/2019   12:46 م

المدربة المطيري تختم حلقات (مبادرة ارتقاء)

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بفضل من الله وتوفيقه انتهت المدربة المعتمدة والمميزة أ.ريم المطيري من تقديم مجموعة من حلقات النقاش لأولياء الأمور (مبادرة ارتقاء) واللي نفذتها في عدد من المدارس وأندية الحي.

المدربة المطيري تختم حلقات (مبادرة ارتقاء)

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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