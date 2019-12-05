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أخبار الخرج > مدني الخرج يكرم المتطوع عبدالعزيز الدهيمي
05/12/2019   12:45 م

مدني الخرج يكرم المتطوع عبدالعزيز الدهيمي

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كرمت ادارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج صباح هذا اليوم الخميس الموافق ٨/ ٤/ ١٤٤١ بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين المعتمد من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة المتطوع عبدالعزيز بن محمد الدهيمي  بحضور مدير الادارة المكلف العقيد عبدالعزيز الخالدي.

مدني الخرج يكرم المتطوع عبدالعزيز الدهيمي

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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