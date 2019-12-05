مدني الخرج يكرم المتطوع عبدالعزيز الدهيمي

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كرمت ادارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج صباح هذا اليوم الخميس الموافق ٨/ ٤/ ١٤٤١ بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين المعتمد من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة المتطوع عبدالعزيز بن محمد الدهيمي بحضور مدير الادارة المكلف العقيد عبدالعزيز الخالدي.
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